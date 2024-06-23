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«Хаббл» получил первое изображение после возобновления работы

Космический телескоп «Хаббл» вернулся к научной деятельности, но только с одним работающим гироскопом. Это обстоятельство не помешало 34-летней орбитальной обсерватории получить изображение спиральной галактики NGC 1546.

Спиральная галактика NGC 1546 расположена на расстоянии примерно 50 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Золотая Рыба / © NASA / ESA / STScI / David Thilker (JHU)

В конце мая «Хаббл» перешел в безопасный режим, поскольку один из трех оставшихся активных гироскопов системы наведения вышел из строя.

Изучив проблему, инженеры NASA приняли решение, что космический телескоп продолжит работать только с одним гироскопом. Поэтому ему будет требоваться больше времени для наведения на цель исследования. Кроме того, обсерватория лишится возможности отслеживать движущиеся объекты, расположенные ближе Марса.