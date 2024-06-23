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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
29 минут назад
Рейтинг: +888
Посты: 1622

«Хаббл» получил первое изображение после возобновления работы

Космический телескоп «Хаббл» вернулся к научной деятельности, но только с одним работающим гироскопом. Это обстоятельство не помешало 34-летней орбитальной обсерватории получить изображение спиральной галактики NGC 1546.

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Спиральная галактика NGC 1546 расположена на расстоянии примерно 50 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Золотая Рыба / © NASA / ESA / STScI / David Thilker (JHU)
Спиральная галактика NGC 1546 расположена на расстоянии примерно 50 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Золотая Рыба / © NASA / ESA / STScI / David Thilker (JHU)

В конце мая «Хаббл» перешел в безопасный режим, поскольку один из трех оставшихся активных гироскопов системы наведения вышел из строя.

Изучив проблему, инженеры NASA приняли решение, что космический телескоп продолжит работать только с одним гироскопом. Поэтому ему будет требоваться больше времени для наведения на цель исследования. Кроме того, обсерватория лишится возможности отслеживать движущиеся объекты, расположенные ближе Марса.

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# астрофизика
# гравитационные волны
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# лекарственные растения
# лечение
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# выбросы
# загрязнение
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Медицина
# здоровье
# кофе
# малоподвижность
# риск смерти
# сердечно-сосудистые болезни
# сидячий образ жизни
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Астрономия
# активное ядро галактики
# галактики
# сверхмассивная черная дыра
# Черные дыры
# эволюция галактик
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# землеподобные планеты
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# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
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Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
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alexey al
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Александр Березин
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Александр Березин
2 часа назад
Артем, причем тут западная пресса? Любой человек, минимально представляющий себе космическую технику, легко понимает, что при серьезных утечках

Документы рассказали об устройстве новой версии StarshipДокументы рассказали об устройстве новой версии Starship

Sergey Rilkov
2 часа назад
Хорошая статья. Очень понравится работодателям и руководству страны! Можно еще про образование, науку, медицину, производство такую написать. Мол

Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

Николай Крюков
3 часа назад
Илья, да бюджетка это циклический кошмар и главное что они итак существуют годами ибо это и есть норма. Они "работают" не работая.

Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

Николай Крюков
3 часа назад
Андрей, вы подросток? Хватит писать про успешный успех. Сменить работу не все могут и не все хотят, какой бы плохой она не была. Сам я уже больше 15 лет

Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

Дмитрий Ярый
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Возможно бицилин справится

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Иван Колупаев
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Артем, все-то вам очевидно 😁 ------------------------ На стройку собирается комиссия. Прораб инструктирует рабочих: - Что бы ни случилось, делайте вид, что

Документы рассказали об устройстве новой версии StarshipДокументы рассказали об устройстве новой версии Starship

Артем Каримов
12 часов назад
И., западная пресса много из чего раздувает сенсации, не стоит так уж на них молиться. НАСА ничего не скрывает что они там делают на орбите и какие

Документы рассказали об устройстве новой версии StarshipДокументы рассказали об устройстве новой версии Starship

Павел Гусихин
12 часов назад
Александр, на всякий случай, вот есть работа 1979 года с расчётом спектра реликтовых гравитационных волн: http://jetpletters.ru/ps/431/article_6803.shtml

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

Иван Пряхин
13 часов назад
PotatOS, осуждаешь - реши проблему. Придумай как избавиться от смога и перенаселения, изобретай и продвигай в массы. Это мировые проблемы. А Токамак

В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамакВ Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

Павел Гусихин
13 часов назад
Alexander, так прямо в этой статье и написано: NANOGrav подтвердили

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

Major Melody
14 часов назад
Александр, спасибо за уточнение. Мне кажется, ящик с грав.волнами только начал открываться. Будут накапливаться данные. Могут быть обнаружены

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

Александр Березин
15 часов назад
Major, первая научная работа со словосочетанием "реликтовые гравиволны" 2001 года -- это только если брать те, что я видел. Но вот конкретные частоты их

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

Илья Кирочкин
16 часов назад
К сожалению, все наоборот... Из-за больших нагрузок я готов идти назад на завод, там больше зарплата и нагрузка меньше. Работаю в бюджете.

Найден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистовНайден иммунитет к выгоранию ИТ-специалистов

Alexander Nazarov
20 часов назад
Н., я, например, с интересом прочитал ваши комментарии и взял на заметку.

Rocket Lab совершила 50 первых ракетных запусков быстрее, чем любая другая частная космическая компанияRocket Lab совершила 50 первых ракетных запусков быстрее, чем любая другая частная космическая компания

Alexander Nazarov
20 часов назад
Иван, если схлопнится, то мы это не успеем осознать. Поэтому, пофик 😎

Физики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней ВселеннойФизики отвергли квантовое объяснение реликтовых гравитационных волн из древней Вселенной

PotatOS gladosovich
22 часа назад
Китаю следовало бы озаботиться другими вопросами, вся эта мишура вскоре опадёт. И останется смог и перенаселение в городах.

В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамакВ Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

PotatOS gladosovich
23 часа назад
Долбогребизм самоподдерживающаяся структура, без усилий извне сложно её разрушить

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