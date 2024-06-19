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Nvidia стала самой дорогой среди всех публичных компаний в мире

Nvidia опередила другие технологические компании и стала самой дорогой публичной компанией в мире, что стало новым признаком разгара четвертой промышленной революции, связанной с областью искусственного интеллекта (ИИ).

Дженсен Хуанг / © Reuters

Акции компании по производству чипов, которая за последние 18 месяцев пережила монументальный подъем на фоне энтузиазма по поводу генеративного искусственного интеллекта, подскочили на 3,08%, в результате чего ее рыночная капитализация составила около 3,3 триллиона долларов, немного опередив Microsoft и Apple.

Калифорнийская компания, которую возглавляет Дженсен Хуанг, добилась резкого роста прибыли благодаря ажиотажному спросу на ее мощные графические процессоры, которые задают темп отрасли в продвижении новых достижений в области искусственного интеллекта.