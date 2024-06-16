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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +387
Посты: 716

В Японии впервые посадили робота за руль электромобиля

Исследователи из Токийского университета научили робота-гуманоида по имени Мусаси управлять небольшим электромобилем.

Сообщество
# Роботы
# технологии
# электромобили
Робот-гуманоид Мусаси за рулем электромобиля / © JSK Tendon Group / Kento Kawaharazuka
Робот-гуманоид Мусаси за рулем электромобиля / © JSK Tendon Group / Kento Kawaharazuka

Испытания показали, что человекоподобный робот способен безопасно управлять электромобилем.

Однако из-за ряда ограничений он выполняет свою работу медленно.

Робот-гуманоид Мусаси за рулем электромобиля / © JSK Tendon Group / Kento Kawaharazuka
Робот-гуманоид Мусаси за рулем электромобиля / © JSK Tendon Group / Kento Kawaharazuka
© JSK Tendon Group / Kento Kawaharazuka
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