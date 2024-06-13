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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
47 минут назад
Рейтинг: +301
Посты: 392

Ученые обнаружили глубоководного кальмара с гигантскими икринками

Во время экспедиции в Калифорнийский залив специалисты из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) с помощью подводных роботов обнаружили самку глубоководного кальмара. Она вынашивала икринки, которые были в два раза больше стандартных по размеру.

Сообщество
# кальмар
# моллюски
# морские животные
# природа
Глубоководный кальмар / © MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
Глубоководный кальмар / © MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)

Команда исследователей рассказала, что эта особь, вероятно, относится к неизвестному виду семейства Gonatidae. Своими выводами исследователи поделились в статье, опубликованной в журнале Ecology.

У кальмара, которого наблюдали в Калифорнийском заливе, было гораздо меньше икры, чем мечут другие представители этого семейства. По оценкам ученых, у самки было от 30 до 40 икринок, тогда как кальмары Gonatidae обычно мечут до 3000 икринок за раз.

© MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
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