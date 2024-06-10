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В Китае обнаружили многотонный саркофаг с сокровищами

Недалеко от мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди (259—210 гг. до н. э.), чью могилу охраняет армия из 6000 терракотовых статуй воинов в натуральную величину, археологи обнаружили шестнадцати тонный саркофаг, полный сокровищ.

Саркофаг с сокровищами / © Netflix

Исследователи предполагают, что саркофаг с сокровищами, мог принадлежать сыну первого императора — принцу Гао, либо высокопоставленному дворянину или полководцу. В нем исследователи нашли оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6000 бронзовых монет.

Согласно легенде, которую записал древний китайский историк Сыма Цянь, после смерти Цинь Шихуанди трон занял его младший сын Эрши Хуанди. Он устранил всех своих конкурентов и казнил значительное количество высших чиновников и советников. Принц Гао недовольный политикой брата заявил, что сожалеет, что добровольно не последовал за отцом в загробную жизнь, поэтому Эрши Хуанди выполнил его просьбу и отправил брата к отцу.