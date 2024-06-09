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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +573
Посты: 1228

Германия установила рекорд по производству возобновляемой энергии

Доля энергии, получаемой в Германии из возобновляемых источников, в первом квартале 2024 года достигла рекордного уровня — 58,4% от всей электроэнергии, произведенной в стране в первом квартале. Это самый высокий показатель за все время статистических исследований.

Сообщество
# Германия
# экология
# энергетика
# энергия
Ветряные электростанции в Германии / © wikipedia
Ветряные электростанции в Германии / © wikipedia

Германия получила 121,5 миллиарда киловатт-часов из возобновляемых источников энергии, что на 11,6% больше, чем в предыдущем году. Между тем выработка энергии из источников ископаемого топлива упала на 25,4%, составив всего 41,6% от общего производства электроэнергии в стране.

Ветроэнергетика внесла заметный вклад, выработав дополнительно пять миллиардов киловатт-часов —на 12% больше, чем в прошлом году. Теперь на ее долю приходится 38,5% электроэнергии ФРГ.

Солнечная энергетика также продемонстрировала значительный рост на 1,4 миллиарда киловатт-часов, или 21%, и теперь обеспечивает 6,6% электроэнергии в Германии.

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