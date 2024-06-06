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Маск нацелился на создание сильного ИИ

Журналисты CNBC узнали об электронных письмах, направленных сотрудниками Илона Маска в Nvidia в декабре 2023 года. Они указывают на то, что Маск поручил производителю микросхем отдать приоритет на поставку 12 тысяч графических процессоров Nvidia H100, ранее зарезервированных для Tesla, на нужды стартапа xAI, который занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ)

Илон Маск / © David Swanson / Reuters

Чипы H100 стали краеугольным камнем амбиций многих компаний, занимающихся искусственным интеллектом, что сделало их чрезвычайно дорогими.

Графические процессоры будут использоваться в новой машине, которая называется «гигакомпьютером» (по аналогии с гигафабриками Tesla, где производят электромобили), которая станет самым мощным суперкомпьютером в мире. Запуск «гигакомпьютера» намечен на июнь.

Суперкомпьютер нужен Маску для создания сильного искусственного интеллекта (AGI), который, несмотря на недостаток базовых знаний, может выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим.