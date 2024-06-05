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Руководство OpenAI знает, что ИИ может уничтожить человечество, но ничего не предпринимает

Бывший сотрудник OpenAI Дэниел Кокотайло (Daniel Kokotajlo) в интервью изданию The New York Times обвинил компанию в игнорировании огромных рисков, связанных с разработкой общего искусственного интеллекта (AGI). Он будет равен человеку по возможностям или даже превзойдет его, поскольку люди, принимающие решения, стремятся стать первыми в создании AGI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман / © Jason Redmond / Agence France-Presse

Кокотайло рассказал журналистам The New York Times, что после того, как он устроился на работу в OpenAI в 2022 году, основной задачей стало прогнозирование развития технологии. Кокотайло пришел к выводу: отрасль достигнет AGI к 2027-му, к тому же существует большая вероятность того, что AGI нанесет катастрофический вред или даже уничтожит человечество с вероятностью примерно 70 процентов.

Поскольку специалист настолько был уверен в том, что искусственный интеллект представляет огромные риски для человечества, в конце концов он лично убедил генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, что компании необходимо «переключиться на безопасность» и потратить больше времени на то, чтобы взять технологию под контроль, а не продолжать делать ее умнее.

Альтман, по словам бывшего сотрудника, в то время, казалось, был согласен, но со временем спустил все на тормозах.

Разочаровавшись в OpenAI, Кокотайло покинул компанию в апреле 2024 года.