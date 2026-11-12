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Древние люди начали собирать сувениры уже 500 тысяч лет назад

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Привычка сохранять предметы на память о важных событиях и местах могла возникнуть еще 500 тысяч лет назад, задолго до появления современного человека. Ученые предположили, что необычные камни, окаменелости и старые орудия служили древним людям чем-то вроде сувениров, которые помогали хранить воспоминания и могли способствовать развитию человеческой памяти.

Археология
# Израиль
# камень
# Левант
# память
# сувениры
Цветные камешки из пещеры Кесем, Израиль
Цветные камешки из пещеры Кесем, Израиль / © Archaeologies

Археологи обычно рассматривают необычные древние предметы как украшения или элементы обрядов. Но, как правило, это все лишь гипотезы, поскольку сложно определить назначение находки. Еще труднее понять, оставляли ли древние люди вещи ради личных воспоминаний. Ведь обычный камень мог быть ценен для определенного человека в силу воспоминаний, связанных с ним. 

Ученые из Великобритании и Израиля интерпретировали сделанные ранее археологические находки с точки зрения их возможной роли в жизни людей. Результаты опубликовал журнал Evolutionary Anthropology.

Среди примеров исследованных памятников оказалась пещера Кесем в Израиле. Там нашли небольшие округлые камешки разных цветов, принесенные людьми извне. Некоторые из них датируются примерно 400 тысячами лет назад. Следов практического использования на них нет, поэтому их могли собирать из интереса к необычному виду. То есть камешки могли напоминать владельцам о конкретных местах, откуда их принесли.

Другой памятник в Израиле — долина Сахнин. Среди более чем 200 изученных каменных рубил примерно 10 изготовлены так, что отпечатки древних организмов оказались на видной стороне орудий. То есть мастера могли намеренно сохранять приметные включения, поскольку они связывали предмет с местом, где был найден исходный материал.

На других стоянках есть примеры, когда древние люди подбирали уже использованные, успевшие изменить цвет камни и иногда слегка затачивали их снова. Но они сохраняли уже отработанную поверхность с налетом. Причем после повторной заточки такими орудиями пользовались уже значительно реже. Старый облик напоминал владельцу о прошлом предмета и месте его находки.

Все эти предметы можно потрогать, внимательно рассмотреть и благодаря этому легче восстановить определенный эпизод в памяти. Кроме того, вещь могла не только напоминать о произошедшем, но и помогать отличать реальный опыт от воображаемого.

Объяснение появления такого мышления именно в этот период времени кроется в изменении образа жизни. Около 400 тысяч лет назад в Леванте исчезли слоны, прежде служившие важной добычей для древних людей. Охотникам приходилось искать другие источники пищи и осваивать новые территории. Предметы, принесенные из разных мест, могли помогать сохранять личную связь с ними и вспоминать события, связанные с охотой и путешествиями.

Ученые предположили, что со временем привычка опираться на материальные напоминания могла способствовать развитию механизмов памяти и самосознания, а в итоге привела к появлению уже современных сувениров. Однако это пока гипотеза. Необычные камни могли собирать ради красоты, а старые орудия — оставлять для повторного использования. Доказать, какие чувства вызывал предмет у человека сотни тысяч лет назад, напрямую невозможно.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
218 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# Израиль
# камень
# Левант
# память
# сувениры
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