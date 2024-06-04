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Китайский космоплан вывел на орбиту еще один неизвестный объект

Космический самолет «Шэньлун» («Дракон») во время своей третьей миссии вывел на околоземную орбиту еще один неизвестный объект. Об этом сообщил портал Space.

Условное изображение китайского многоразового космоплана / © Erik Simonsen / Getty Images

В конце мая 2024 года астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарварда заметил, что китайский космоплан выпустил неизвестный объект. Предположительно, речь шла о специальном спутнике или части оборудования, которое будет следить за отработкой маневров космоплана перед окончанием его миссии и возвращением на Землю.

В чем может заключаться миссия второго объекта, который «Шэньлун» отправил на орбиту, остается загадкой. Возможно, это полезная нагрузка, которая оказалась уже не нужна.

Напомним, китайский космоплан в третий раз запустили на орбиту 14 декабря 2023 года. Старт состоялся на космодроме Цзюцюань на краю пустыни Бадын-Джара в автономном районе Внутренняя Монголия.