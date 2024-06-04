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Nissan прекратила разработку новых бензиновых и дизельных двигателей

Японский автопроизводитель, компания Nissan, прекратил все работы над созданием новых двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Двигатель внутреннего сгорания Nissan / © Nissan

«Наше будущее — электромобили. Мы больше не инвестируем в новые двигатели внутреннего сгорания», — заявил вице-президент Nissan Франсуа Байи.

Однако это не значит, что компания не собирается модернизировать уже существующие ДВС и продолжать продавать машины с двигателями внутреннего сгорания.

Но в рамках своей глобальной стратегии японский автогигант теперь сосредоточится на создании новых силовых установок для электромобилей и гибридов e-Power.