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В США представили первый в своем роде дрон для служб экстренного реагирования

Производитель дронов — компания BRINC — показала новый беспилотник 911 Response, который назвали первым в мире специально созданным оборудованием для служб быстрого реагирования.

Беспилотник 911 Response / © BRINC

Дроны собираются размещать на зарядных платформах в специально отведенных местах в населенных пунктах. После поступления звонка в службу экстренной помощи аппараты автоматически отправляются с док-станций и способны прибыть к месту вызова менее чем за 70 секунд.

Беспилотник 911 Response / © BRINC

Предполагается, что дрон можно будет использовать для доставки жизненно важных медикаментов, сокращения времени реагирования персонала и обработку вызовов с низким приоритетом без необходимости отправки персонала.

После выполнения миссии зарядка дрона с нуля до 100% занимает всего 40 минут.

© BRINC