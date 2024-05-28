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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +289
Посты: 372

В российском зоопарке на свет появилась сразу дюжина манулов

В Новосибирском зоопарке две самки манула с разницей в пять дней принесли потомство. У одной родилось пять котят, а у другой – семь. 

Сообщество
# животные
# манулы
Один из маленьких манулов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке / © Новосибирский зоопарк / Автор: В. Габов
Один из маленьких манулов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке / © Новосибирский зоопарк / Автор: В. Габов

Как сообщает Telegram-канал зоопарка, дюжина манулов появилась на свет в прошлом месяце, а сегодня котят уже могут увидеть посетители учреждения.  

Один из маленьких манулов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке / © Новосибирский зоопарк / Автор: В. Габов
Один из маленьких манулов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке / © Новосибирский зоопарк / Автор: В. Габов
Один из маленьких манулов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке / © Новосибирский зоопарк / Автор: В. Габов
Один из маленьких манулов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке / © Новосибирский зоопарк / Автор: В. Габов
© ТГ-канала Новосибирского зоопарка
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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Satel Tivi
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White_Shadow
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Иван Колупаев
10 часов назад
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Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, Маск конечно визионер и все такое но роботов он использует немецких https://youtu.be/1i6z-miskEs?t=29

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, да ладно. Полностью заменить человека пока не получается, все же человек более универсален и везде пролезет, но роботов на производстве

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Дмитрий Глебов
11 часов назад
Александр, в США пром производство такое же по обьему как в Китае. Есть там что покупать даже без учета всяких нематериальных товаров. Но почему то

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Иван Колупаев
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Виктор, а еще нейросети ругают 😁

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Александр, вот-вот я просто неправильно выразился. Вполне могу допустить что такие планы были. Вот в их целесообразность поверить труднее.

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Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

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Илья Дзен
13 часов назад
опять потоп отменяется:(

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледниковСтарые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Томас Эдисон
13 часов назад
Александр, 1. телеуправляемый андроид не имитирует движения — их выполняет человек как в видео, где человек с помощью хирургического робота

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

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