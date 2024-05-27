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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +171
Посты: 328

Видео: робот собрал кубик Рубика в мгновение ока

Робот, созданный японской компанией Mitsubishi Electric, установил новый мировой рекорд, собрав кубик Рубика всего за 0,305 секунды. Новые достижение на 0,075 секунды меньше значения, установленного роботом MIT в 2018 году и примерно в десять раз превышает рекорд, установленный человеком по сбору знаменитой головоломки.

Сообщество
# видео
# Роботы
# технологии
Кубик Рубика / © Depositphotos
Кубик Рубика / © Depositphotos

Интересно, что робот собирает кубик Рубика за аналогичное или меньшее время, чем среднестатистическому человеку требуется, чтобы моргнуть (от 100 до 400 миллисекунд).

© Mitsubishi Electric - Global  
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Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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