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Во Франции показали электрический фургон почти под любые нужды

Компании Renault и Volvo представили прототип модульного коммерческого электрического фургона U1st Vision Concept, который можно превратить в мобильный врачебный кабинет, передвижную мастерскую, закусочную или магазин на колесах.

Электрический фургон U1st Vision Concept / © Renault

Показанный во время презентации фургон оборудовали под медицинский кабинет с креслом и шкафами, полными различных инструментов.

Предполагается, что в такой комплектации фургон получит аватар на базе искусственного интеллекта, а также возможность взаимодействовать с интеллектуальными устройствами, такими как умные часы, для мониторинга здоровья.

Электрический фургон U1st Vision Concept / © Renault

Серийную версию электромобиля планируют запустить в производство в 2026 году.

Внутреннее наполнение электрического фургона U1st Vision Concept / © Renault

Внутреннее наполнение электрического фургона U1st Vision Concept / © Renault

Внутреннее наполнение электрического фургона U1st Vision Concept / © Renault