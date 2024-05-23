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SpaceX запустила в космос первую партию спутников-шпионов нового поколения

Ракета Falcon 9 компании Илона Маска запустила на орбиту неизвестное количество спутников по заказу Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Falcon 9 стартовала 22 мая в 11:00 по московскому времени с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Посадка первой ступени Falcon 9 в рамках миссии NROL-146 / © SpaceX

По запросу NRO SpaceX не показала, как верхняя ступень ракеты выводит полезную нагрузку на орбиту, и прекратила трансляцию после приземления первой ступени.

© VideoFromSpace

Предположительно SpaceX запустила спутники Northrop Grumman, разработанные на базе спутниковой платформы Starshield (Звездный щит). Она создана на архитектуре спутников Starlink и имеет модульную конструкцию с возможностью интеграции широкого спектра полезных нагрузок.

Starshield предназначен для использования госучреждениями с акцентом на наблюдения Земли и глобальной связи для правительственных пользователей с применением оборудования Starshield.

Засекреченная миссия, получившая обозначение NROL-146, стала 52 запуском SpaceX в 2024 году и пятым запуском Falcon 9 для NRO.