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Воссоздан облик одного из величайших фараонов

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, показал, как выглядел дед Тутанхамона — фараон Аменхотеп III. Он правил Древним Египтом 3400 лет назад.

Реконструкция облика фараона Аменхотепа III / © Cicero Moraes

Фараон Аменхотеп III, по словам археологов, был одним из самых богатых людей, когда-либо живших на свете. Помимо этого, его называют одним из величайших фараонов.

Реконструкция облика фараона Аменхотепа III / © Cicero Moraes

До наших дней дошло больше его статуй, чем любого другого правителя Древнего Египта, однако научную реконструкцию лица Аменхотепа III провели совсем недавно.

Сисеро Мораис воссоздал облик Аменхотепа III, реконструировав в цифровом виде череп фараона на основании анализа его мумии и ее изображений.