Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Шесть обсуждаемых научно-фантастических игр 2024 года, которые вы могли пропустить
С начала года уже вышло несколько игр, которые не оставили равнодушным мир геймеров. Часть станет доступными вот прямо сейчас. Мы выбрали для вас самые заметные игры последних трех месяцев.
1. The Dark Pictures: Directive 8020
Платформы: PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S
Продолжение антологии ужасов The Dark Pictures. Межзвездное пространство. Корабль-разведчик «Кассиопея» прибывает на одну из планет, где начинает происходить неладное. Космический ужас от полюбившихся многим разработчиков.
2. Stellar Blade
Платформа: PS5
Девушка Ева прилетела из космической колонии на нашу планету. Но на Земле остался только один город с людьми — Ксион. Вокруг монстры и хаос, поэтому жанр «экшен». Пока игроки больше всего обсуждают откровенную одежду Евы, но зато сообщество геймеров игру заметило.
3. Homeworld 3
Платформа: PC
Космическая RTS. После Homeworld 2 галактическое сообщество начало процветать. Но век спустя сеть гиперпространственных путей стала работать как-то не так. Геймеру нужно встать во главе флота и лететь искать командира из предыдущих игр, пропавшего без вести.
4. Dread Delusion
Платформа: PC
Нашу планету довели, жить здесь уже нельзя. Но можете селиться на островах, кружащихся рядом с маленькими звездами. Хотя там тоже несладко. Зато играть нужно за выпущенного из тюрьмы товарища, который должен избавиться от человека, от которого вроде как все беды. Странный экшен.
5. Undead Inc.
Платформа: PC
Нужно построить медучреждение, но, чтобы получать прибыль, придется нарушать закон и заниматься запрещенными исследованиями, которые могут привести к созданию смертельно опасных вирусов. Эта игра-стратегия как-то напоминает приквел к «Обители зла».
6. Helldivers 2
Платформы: PC и PlayStation 5
Наши ведут борьбу с пришельцами в межгалактическом масштабе. Уже ставшая довольно популярной игра про подраться в космосе.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Несколько лет назад ученые открыли белый карлик, вращающийся вокруг солнцеподобной звезды в системе KIC 8145411. После ряда спектроскопических исследований выяснилось, что этот объект очень «легкий». В свою очередь, компьютерное моделирование показало, что маломассивные белые карлики в такого рода системах существовать не могут. После нового анализа американские астрономы, наконец, объяснили этот феномен.
Долгое время динозавров считали неповоротливыми холоднокровными животными, наподобие ныне живущих рептилий. Однако современная наука установила близость динозавров к птицам, которые, как и млекопитающие, относятся к эндотермным (теплокровным) организмам. Теперь новое исследование показало, когда именно некоторые динозавры могли приобрести способность поддерживать постоянную температуру тела.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.
У Марса и Солнца есть сходство: условия в ионосфере планеты, особенно над областями сильных остаточных магнитных полей, похожи на условия в короне светила. Ученые предполагали, что это может приводить к объемным выбросам на Красной планете вроде корональных выбросов на Солнце. И вот впервые им удалось засечь следы такого события.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Новые концепты LADA
Черные дыры, Наполеон Бонапарт и русские поселения в Америке – что может быть общего?
Северный морской путь: прошлое, настоящее и будущее главной морской арктической «артерии» России
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии