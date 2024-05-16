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Шесть обсуждаемых научно-фантастических игр 2024 года, которые вы могли пропустить

С начала года уже вышло несколько игр, которые не оставили равнодушным мир геймеров. Часть станет доступными вот прямо сейчас. Мы выбрали для вас самые заметные игры последних трех месяцев.

© Eve Valkyrie

1. The Dark Pictures: Directive 8020

Платформы: PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Продолжение антологии ужасов The Dark Pictures. Межзвездное пространство. Корабль-разведчик «Кассиопея» прибывает на одну из планет, где начинает происходить неладное. Космический ужас от полюбившихся многим разработчиков.

© The Dark Pictures: Directive 8020

2. Stellar Blade

Платформа: PS5

Девушка Ева прилетела из космической колонии на нашу планету. Но на Земле остался только один город с людьми — Ксион. Вокруг монстры и хаос, поэтому жанр «экшен». Пока игроки больше всего обсуждают откровенную одежду Евы, но зато сообщество геймеров игру заметило.

© Stellar Blade

3. Homeworld 3

Платформа: PC

Космическая RTS. После Homeworld 2 галактическое сообщество начало процветать. Но век спустя сеть гиперпространственных путей стала работать как-то не так. Геймеру нужно встать во главе флота и лететь искать командира из предыдущих игр, пропавшего без вести.

© Homeworld 3

4. Dread Delusion

Платформа: PC

Нашу планету довели, жить здесь уже нельзя. Но можете селиться на островах, кружащихся рядом с маленькими звездами. Хотя там тоже несладко. Зато играть нужно за выпущенного из тюрьмы товарища, который должен избавиться от человека, от которого вроде как все беды. Странный экшен.

© Dread Delusion

5. Undead Inc.

Платформа: PC

Нужно построить медучреждение, но, чтобы получать прибыль, придется нарушать закон и заниматься запрещенными исследованиями, которые могут привести к созданию смертельно опасных вирусов. Эта игра-стратегия как-то напоминает приквел к «Обители зла».

© Undead Inc.

6. Helldivers 2

Платформы: PC и PlayStation 5

Наши ведут борьбу с пришельцами в межгалактическом масштабе. Уже ставшая довольно популярной игра про подраться в космосе.

© Helldivers 2