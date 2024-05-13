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«Хаббл» получил детальное изображение линзообразной галактики

Галактика NGC 4753 / © ESA / Hubble & NASA, L. Kelsey

Галактика NGC 4753 расположена на расстоянии 60 миллионов световых лет от нас, по направлению к созвездию Девы. Она классифицируется как линзообразная галактика.

Подобные космические объекты представляют собой переходный этап между спиральными и эллиптическими галактиками. NGC 4753 обладает диском и балджем, но у нее нет спиральной структуры.

Новое изображение предоставляет самый детальный взгляд на линзообразные галактики. Оно демонстрирует сложные пылевые структуры в ядре NGC 4753.

По мнению астрономов, NGC 4753 образовалась после слияния с близлежащей карликовой галактикой, случившегося примерно 1,3 миллиарда лет назад. Пылевые полосы в ядре NGC 4753 появились как раз в результате этого события.