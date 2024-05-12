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Инфографика: лидеры по производству солнечной энергии

Новую инфографику создали на основе данных европейской исследовательской организации BRUEGEL (Brussels European and Global Economic Laboratory). Она иллюстрирует рост производства солнечной энергии в Китае, ЕС и США с 2010 по 2022 год.

Инфографика: лидеры по производству солнечной энергии / © Voronoi

По состоянию на 2022 год общая установленная мощность производства солнечной энергии в Китае составила 393 гигаватта — почти вдвое больше, чем в ЕС (205 гигаватт), и более чем в три раза больше общей установленной мощности в США (113 гигаватт).

Отметим, что Китай производит свыше 80% всех солнечных панелей в мире.

В 2022 году в сфере, связанной с производством солнечной энергии, в КНР были заняты 2,76 миллиона человек. Из них примерно 1,8 миллиона работали на производстве, а остальные 918 000 занимались строительством, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием.

В производстве солнечной энергии ЕС были задействованы 648 000 человек, а в США — 264 000.