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Китайский зонд «Чанъэ-6» доставит на Луну «секретный» груз

Китай 3 мая 2024 года отправил на Луну автоматическую межпланетную станцию «Чанъэ-6», которая должна впервые в истории человечества доставить на Землю грунт с обратной стороны ее естественного спутника. Недавно выяснилось, что на борту зонда есть дополнительная нагрузка, о которой ранее не сообщали.

Аппарат «Чанъэ-6» / © CAST

После запуска аппарата Китайская академия космических технологий (CAST), опубликовала изображение лунохода, прикрепленного к посадочному модулю.

Луноход, прикрепленный к посадочному модулю / © CAST

О луноходе мало что известно. Предположительно, небольшой ровер оснащен инфракрасным спектрометром, который поможет определить состав горных пород и реголита на лунной поверхности.

Пока не ясно, как луноход, прикрепленный к борту посадочного модуля, опустится на спутник нашей планеты. Скорее всего, ровер будет поддерживать связь с посадочным модулем с помощью Wi-Fi. Учитывая миниатюрные размеры аппарата и короткий срок службы посадочного модуля, вполне вероятно, что ровер рассчитан на ограниченное время работы.