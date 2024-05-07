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Китайский зонд «Чанъэ-6» доставит на Луну «секретный» груз
Китай 3 мая 2024 года отправил на Луну автоматическую межпланетную станцию «Чанъэ-6», которая должна впервые в истории человечества доставить на Землю грунт с обратной стороны ее естественного спутника. Недавно выяснилось, что на борту зонда есть дополнительная нагрузка, о которой ранее не сообщали.
После запуска аппарата Китайская академия космических технологий (CAST), опубликовала изображение лунохода, прикрепленного к посадочному модулю.
О луноходе мало что известно. Предположительно, небольшой ровер оснащен инфракрасным спектрометром, который поможет определить состав горных пород и реголита на лунной поверхности.
Пока не ясно, как луноход, прикрепленный к борту посадочного модуля, опустится на спутник нашей планеты. Скорее всего, ровер будет поддерживать связь с посадочным модулем с помощью Wi-Fi. Учитывая миниатюрные размеры аппарата и короткий срок службы посадочного модуля, вполне вероятно, что ровер рассчитан на ограниченное время работы.
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Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.
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Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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