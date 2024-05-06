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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +564
Посты: 1448

Видео: Tesla показала процесс обучения робота Optimus 

Компания Илона Маска опубликовала новый видеоролик в социальной сети Х (бывший Twitter), в котором представлен процесс обучения человекоподобного робота Optimus. Интересно, что инженеры Tesla показали, как Optimus видит мир. 

Сообщество
# Optimus
# Tesla
# Роботы
# технологии
Optimus сортирует аккумуляторы / © Tesla
Optimus сортирует аккумуляторы / © Tesla
© MechDesignTV  
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Эрик Жунусов
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