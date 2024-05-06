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Рентгеновский телескоп получил изображение космического «клевера»
C помощью космического рентгеновского телескопа XMM-Newton ученые получили изображение колоссальной космической структуры, которая объединяет в себе группу взаимодействующих галактик. Эта структура очертаниями напоминает лист клевера.
«Листья клевера» представляют собой радиокольца, гигантские структуры, которые совсем не заметны в видимом свете и простираются на миллионы световых лет. Внутри них находятся целые галактики. По всей видимости, их породило столкновение нескольких галактик, до сих пор активно взаимодействующих.
Медики из США изучили данные общенациональной выборки и анализы биообразцов тинейджеров, чтобы выявить связь между частотой курения электронных сигарет и уровнем металлов в моче. Результаты этого исследования в очередной раз указали на необходимость контролировать сферу вейпинга, вводить новые правила и запреты, а также разрабатывать меры профилактики для подростков.
Ученые давно заметили у белух уникальную для китообразных способность менять форму специальной жировой подушки на лбу — так называемой акустической линзы, или мелона, служащего для эхолокации. Для чего животные так делают, до сих пор мало изучалось. Объяснить феномен взялись специалисты в области зоонаук и ветеринарии из Род-Айлендского университета (США).
Образовательные программы, цель которых подготовить детей к школе, не всегда приводят к более высокой успеваемости. Дети, которые не проходили дошкольные курсы, зачастую учатся так же, как сверстники, специально готовившиеся к обучению.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Образовательные программы, цель которых подготовить детей к школе, не всегда приводят к более высокой успеваемости. Дети, которые не проходили дошкольные курсы, зачастую учатся так же, как сверстники, специально готовившиеся к обучению.
Получив ранение лица, взрослый дикий орангутан Ракус тщательно обработал его растением с анальгетическими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ранее такое поведение животных ученые не отмечали. Авторы новой научной работы предположили, что подобные умения появились еще у общего предка людей и других человекообразных обезьян.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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