Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Дубае запустят крупнейший в мире экологический проект

Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов уже может похвастаться самыми высокими в мире небоскребом и жилой башней. Теперь местная компания URB собирается преобразовать береговую линию Дубая благодаря мегапроекту по восстановлению прибрежных зон.

Дубайские мангровые леса будут занимать более 72 километров береговой линии / © URB

Амбициозный проект, охватывающий расстояние в 72 километра и шесть пилотных зон, предполагает посадку более 100 миллионов мангровых деревьев, чтобы защитить береговую линию Дубая от эрозии и повышения уровня моря.

Также в планах — строительство образовательно-развлекательных и природоохранных объектов, парков и общественных пространств.

Рендер проекта по восстановлению береговой линии эмирата Дубай / © URB

Рендер проекта по восстановлению береговой линии эмирата Дубай / © URB

Рендер проекта по восстановлению береговой линии эмирата Дубай / © URB

Рендер проекта по восстановлению береговой линии эмирата Дубай / © URB

© URB