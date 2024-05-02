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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +556
Посты: 1191

Победитель конкурса от Naked Science совершил полет на реактивном самолете L-39 

Победитель одного прошедших конкурсов, который организовало научно-популярное издание Naked Science в Telegram, несколько дней назад совершил полет на реактивном самолете L-39 «Альбатрос». Ниже фотографии и видео события.

Сообщество
# авиация
# конкурсы
Победитель конкурса Naked Science совершил полет на реактивном самолете L-39 / © Фото от победителя конкурсаа
Победитель конкурса Naked Science совершил полет на реактивном самолете L-39 / © Фото от победителя конкурсаа

L-39 «Альбатрос» — учебно-тренировочный самолет, предназначенный для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, обучения элементам боевого применения, связанных с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям, а также тренировки летного состава летных училищ и строевых частей.

Победитель конкурса Naked Science совершил полет на реактивном самолете L-39 / © Фото от победителя конкурса
Победитель конкурса Naked Science совершил полет на реактивном самолете L-39 / © Фото от победителя конкурса

Это один из самых массовых учебных самолетов в мире. Выпущенный в количестве 2868 штук, L-39 «Альбатрос» находится на вооружении 30 стран — как в составе ВВС, так и в руках частных владельцев и компаний.

© Видео от победителя конкурса
© Видео от победителя конкурса

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Инфографика: рейтинг стран по масштабам восстановления лесов Инфографика: рейтинг стран по масштабам восстановления лесов 

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