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Сверхскоростной вертолет Racer Airbus Helicopters совершил первый полет
Франко-немецкая компания Airbus Helicopters сообщила, что ее прототип высокоскоростного вертолета Racer совершил первый полет. Он способен развивать скорость до 400 километров в час.
Несмотря на то что Racer выглядит как обычный вертолет, его аэродинамика оптимизирована для высоких дозвуковых скоростей. Движение вперед обеспечивается двумя толкающими двигателями, установленными на коробчатых крыльях, которые обеспечивают подъемную силу при полете на 50% быстрее, чем обычные вертолеты.
Во время первого полета, который продлился всего полчаса, Racer продемонстрировал базовые возможности летательного аппарата.
В течение следующих двух лет программа испытаний будет становиться все амбициознее: диапазон полетов будет расширяться, а максимальная скорость увеличиваться.
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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