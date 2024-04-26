Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сверхскоростной вертолет Racer Airbus Helicopters совершил первый полет

Франко-немецкая компания Airbus Helicopters сообщила, что ее прототип высокоскоростного вертолета Racer совершил первый полет. Он способен развивать скорость до 400 километров в час.

Прототип высокоскоростного вертолета Racer / © Airbus Helicopters

Несмотря на то что Racer выглядит как обычный вертолет, его аэродинамика оптимизирована для высоких дозвуковых скоростей. Движение вперед обеспечивается двумя толкающими двигателями, установленными на коробчатых крыльях, которые обеспечивают подъемную силу при полете на 50% быстрее, чем обычные вертолеты.

© Airbus Helicopters

Во время первого полета, который продлился всего полчаса, Racer продемонстрировал базовые возможности летательного аппарата.

В течение следующих двух лет программа испытаний будет становиться все амбициознее: диапазон полетов будет расширяться, а максимальная скорость увеличиваться.