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В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну
Представители Китайского управления пилотируемой космической техники (CMSEO) предоставили обновленную информацию о пилотируемой лунной программе во время пресс-конференции в космодроме Цзюцюань 24 апреля 2024 года.
«Разработка программы основных летных компонентов, включая ракету «Чанчжэн-10», космический корабль «Мэнчжоу», лунный посадочный модуль«Лань Юэ» и лунные скафандры, завершена. Производство и испытания прототипов идут полным ходом. Ракетные двигатели проходят огневые испытания, а новая стартовая инфраструктура для исследования Луны в Вэньчане находится в стадии строительства», — сообщил Линь Сицян, заместитель директора CMSEO.
Китайские официальные лица ранее объявили о плане отправить двух тайконавтов на поверхность Луны до 2030 года. План покорения естественного спутника Земли китайцами на данный момент выглядит следующим образом. «Мэнчжоу» с экипажем и «Лань Юэ» будут отправлены к Луне двумя сверхтяжелыми ракетами «Чанчжэн-10» (они тоже сейчас находятся в разработке). Там они состыкуются, после чего два тайконавта перейдут на борт «Лань Юэ» и высадятся на Луну. Затем тайконавты проведут работы на поверхности Луны и совершат взлет, вновь состыкуются с «Мэнчжоу» и вернутся на Землю.
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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