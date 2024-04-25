В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну

Рендер, изображающий будущую лунную базу / © CNSA / «Роскосмос»

«Разработка программы основных летных компонентов, включая ракету «Чанчжэн-10», космический корабль «Мэнчжоу», лунный посадочный модуль«Лань Юэ» и лунные скафандры, завершена. Производство и испытания прототипов идут полным ходом. Ракетные двигатели проходят огневые испытания, а новая стартовая инфраструктура для исследования Луны в Вэньчане находится в стадии строительства», — сообщил Линь Сицян, заместитель директора CMSEO.

Китайские официальные лица ранее объявили о плане отправить двух тайконавтов на поверхность Луны до 2030 года. План покорения естественного спутника Земли китайцами на данный момент выглядит следующим образом. «Мэнчжоу» с экипажем и «Лань Юэ» будут отправлены к Луне двумя сверхтяжелыми ракетами «Чанчжэн-10» (они тоже сейчас находятся в разработке). Там они состыкуются, после чего два тайконавта перейдут на борт «Лань Юэ» и высадятся на Луну. Затем тайконавты проведут работы на поверхности Луны и совершат взлет, вновь состыкуются с «Мэнчжоу» и вернутся на Землю.