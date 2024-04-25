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Mercedes-Benz показала первый электрический «гелендваген»

Электромобиль «гелендваген» / © Mercedes-Benz

Электромобиль «гелендваген» получил четыре мотора общей мощностью 587 лошадиных сил.

G580 EQ способен разогнаться до 100 километров в час за 4,7 секунды и преодолевать расстояние до 473 километров на одной зарядке.

Электромобиль «гелендваген» / © Mercedes-Benz

Электрический «гелендваген» оснащен аккумуляторной батареей емкостью 116 киловатт-часов, которая поддерживает функцию быстрой зарядки. Зарядить ее от станции мощностью 200 киловатт-часов можно за 32 минуты.

Электромобиль «гелендваген» / © Mercedes-Benz

Интересно, что силовая установка нового электромобиля умеет имитировать звук бензинового двигателя.

Электромобиль «гелендваген» / © Mercedes-Benz

Электромобиль «гелендваген» / © Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz