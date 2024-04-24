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В Китае разработали технологию бесшумных двигателей для атомных подлодок

Исследователи из Харбинского инженерного университета создали «подводный волоконный лазерно-индуцированный плазменный детонационный волновой двигатель». Он позволит подводным судам двигаться на гораздо более высоких скоростях, чем это возможно сегодня.

Подводные субмарины Китая / © Reuters

По данным издания South China Morning Post, на субмаринах, оснащенных новыми двигателями, будут отсутствовать гребные винты, так как новая система использует передовые лазерные импульсы и волоконную оптику для создания тяги. Такая подводная лодка за счет лазерного излучения будет частично испарять воду, контактирующую с ее поверхностью, и тем самым резко снижать сопротивление движения (феномен суперкавитации).

Новая система требует всего два мегаватта лазерной энергии, что находится в пределах мощности атомной подводной лодки.