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Почему началась ядерная война в сериале Fallout?
Одной из главных загадок вселенной Fallout долгое время оставался вопрос, кто именно сбросил первые ядерные бомбы, положившие начало Великой войне. В прошлом году Тим Кейн, соавтор первой игры Fallout, отметил в интервью, что Китай сбросил первые ядерные бомбы и начал Великую войну в качестве возмездия за эксперименты Соединенных Штатов с биологическим оружием.
Однако теперь после появления сериала Fallout от Prime Video, сценаристы переработали ответ Кейна, и предложили другой и гораздо более логичный ответ на вопрос о том, кто и почему сбросил первые бомбы и положил начало ядерному апокалипсису в Fallout.
Согласно версии Prime Video, именно корпорации Vault-Tec, которая создала сеть Убежищ, была выгодна Великая война.
Через призму Купера Ховарда (одного из главных героев сериала) зрители могут перенестись во времена, ранее не исследованные во вселенной Fallout, во времена до того, как были сброшены бомбы и началась Великая война.
Ховард работает на Vault-Tec и узнает, что компания в первую очередь заботится о своей прибыли, поэтому не будет большой натяжкой представить, что компания была готова пойти на все, включая ядерную войну, чтобы гарантировать сохранение своего могущества, ведь дело в том, что глобальный кризис в мире Fallout развивался из-за проблем с нехваткой энергии. И как только ученый по имени Ли Молдавер раскрыл секрет холодного ядерного синтеза, который может дать бесконечное количество энергии в мире, Vault-Tech перешла к радикальным мерам. Ведь изобретение Молдавера могло бы снизить возможность войны и оборотить Vault-Tech, которая создает сеть Убежищ.
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Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
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