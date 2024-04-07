По стопам Tesla Optimus: китайский гуманоид Walker S получил новую систему ИИ

Онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы вроде Окко, Netflix и им подобных сегодня знакомы едва ли не каждому. С их распространением пользователи по всему миру стали чаще практиковать так называемый запойный просмотр видео, то есть просмотр сразу нескольких серий фильмов и сериалов или выпусков передач подряд. Коллектив ученых из Кореи выяснил, люди с какими особенностями личности более склонны к такому типу поведения.