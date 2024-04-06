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NASA показало «сердце» лунной станции Gateway

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало фото корпуса модуля HALO («Жилой и логистический аванпост», Habitation and Logistics Outpost), который станет «сердцем» лунной орбитальной станции Gateway.

Корпус модуля HALO / © Northrop Grumman / Thales Alenia Space

Инженеры франко-итальянской компании Thales Alenia Space завершили все сварочные работы. В ближайшее время модуль пройдет серию испытаний, после чего его отправят в США для наполнения оборудованием.

Корпус модуля HALO / © Northrop Grumman / Thales Alenia Space

Запуск жилого модуля HALO и электродвигательного модуля PPE запланирован на конец 2025 года.

В космос их должна вывести ракета Falcon Heavy компании SpaceX.

Корпус модуля HALO / © Northrop Grumman / Thales Alenia Space

Корпус модуля HALO / © Northrop Grumman / Thales Alenia Space

Корпус модуля HALO / © Northrop Grumman / Thales Alenia Space