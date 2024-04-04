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Концепт: электрическая яхта на солнечных батареях
Фрэнсис Лапп — основатель компании Sunreef Yachts, мирового лидера в проектировании и изготовлении яхт класса люкс — представил концепт 40-метрового экологичного судна Explorer Eco 40m, оснащенного солнечными панелями. Они способны генерировать достаточно энергии для работы всех системы на борту.
Яхта Explorer Eco 40m оснащена двумя двигателями мощностью 540 киловатт, которые обеспечивают максимальную скорость 14 узлов (25,9 километра в час) и крейсерскую скорость 10 узлов (18,5 километра в час).
На борту могут разместиться до 10 гостей и семь членов экипажа. На главной палубе расположены четыре просторные гостевые каюты, а верхняя палуба предназначена для владельца яхты.
В Sunreef уточнили, что на постройку Explorer Eco 40m потребуется примерно три года. Строительство будет идти либо на верфи Sunreef в Гданьске (Польша), либо на новом заводе в Рас-эль-Хайме в Объединенных Арабских Эмиратах.
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