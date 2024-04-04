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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +125
Посты: 265

Концепт: электрическая яхта на солнечных батареях

Фрэнсис Лапп — основатель компании Sunreef Yachts, мирового лидера в проектировании и изготовлении яхт класса люкс — представил концепт 40-метрового экологичного судна Explorer Eco 40m, оснащенного солнечными панелями. Они способны генерировать достаточно энергии для работы всех системы на борту.

Сообщество
# концепты
# технологии
# транспорт
Яхта Explorer Eco 40m / © Sunreef Yachts
Яхта Explorer Eco 40m / © Sunreef Yachts

Яхта Explorer Eco 40m оснащена двумя двигателями мощностью 540 киловатт, которые обеспечивают максимальную скорость 14 узлов (25,9 километра в час) и крейсерскую скорость 10 узлов (18,5 километра в час). 

Яхта Explorer Eco 40m / © Sunreef Yachts
Яхта Explorer Eco 40m / © Sunreef Yachts

На борту могут разместиться до 10 гостей и семь членов экипажа. На главной палубе расположены четыре просторные гостевые каюты, а верхняя палуба предназначена для владельца яхты. 

Яхта Explorer Eco 40m / © Sunreef Yachts
Яхта Explorer Eco 40m / © Sunreef Yachts

В Sunreef уточнили, что на постройку Explorer Eco 40m потребуется примерно три года. Строительство будет идти либо на верфи Sunreef в Гданьске (Польша), либо на новом заводе в Рас-эль-Хайме в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Яхта Explorer Eco 40m / © Sunreef Yachts
Яхта Explorer Eco 40m / © Sunreef Yachts
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