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Умер самый старый мужчина в мире. В одном из последних интервью он раскрыл секрет долголетия

Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, попавший в 2022 году в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина, скончался 2 апреля в возрасте 114 лет. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро. Причиной смерти стали респираторные осложнения.

Хуан Висенте Перес Мора / © GWR

Переса официально признали старейшим из ныне живущих мужчин 4 февраля 2022 года, когда ему было 112 лет и 253 дня. Венесуэлец родился в многодетной семье, девятым из 10 детей, 27 мая 1909 года в городе Эль-Кобре в штате Тачира, расположенном в Андах на границе с Колумбией.

С пяти лет Хуан начал помогать отцу собирать сахарный тростник и впоследствии большую часть жизни занимался сельским хозяйством.

По словам мужчины, именно труд, полноценный сон и бренди помогли ему дожить до такого возраста. «Усердно трудитесь, отдыхайте по праздникам, ложитесь спать пораньше», — отмечал долгожитель.

У него остались 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков (по состоянию на 2022 год).