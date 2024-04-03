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Самый мощный в мире МРТ сделал первые изображения человеческого мозга
Мощнейший на сегодня магнитно-резонансный томограф (МРТ) сделал первые изображения человеческого мозга, которые в 10 раз точнее, чем делают обычные МРТ в больницах. С помощью нового аппарата исследователи могут увидеть крошечные сосуды, питающие кору головного мозга, или детали мозжечка, которые до сих пор были практически невидимы.
Впервые самый мощный МРТ применили исследователи из французского Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA) в 2021 году для сканирования тыквы. А недавно органы здравоохранения разрешили использовать аппарат для сканирования людей.
Индукция магнитного поля, создаваемого сканером, составляет 11,7 тесла. Для сравнения: мощность магнитно-резонансных томографов, которыми пользуются сегодня в больницах, не превышает трех тесл.
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Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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