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Самый мощный в мире МРТ сделал первые изображения человеческого мозга

Мощнейший на сегодня магнитно-резонансный томограф (МРТ) сделал первые изображения человеческого мозга, которые в 10 раз точнее, чем делают обычные МРТ в больницах. С помощью нового аппарата исследователи могут увидеть крошечные сосуды, питающие кору головного мозга, или детали мозжечка, которые до сих пор были практически невидимы.

Изображение человеческого мозга, полученное МРТ / © AFP

Впервые самый мощный МРТ применили исследователи из французского Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA) в 2021 году для сканирования тыквы. А недавно органы здравоохранения разрешили использовать аппарат для сканирования людей.

Индукция магнитного поля, создаваемого сканером, составляет 11,7 тесла. Для сравнения: мощность магнитно-резонансных томографов, которыми пользуются сегодня в больницах, не превышает трех тесл.