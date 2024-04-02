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Яванский тигр, которого считали вымершим, возможно, до сих пор бродит в лесах Индонезии

Есть вероятность, что яванский тигр (Panthera tigris sondaica), внесенный в список вымерших видов в 2008 году, сохранился в дикой природе. Во всяком случае, это допустили авторы нового исследования.

Яванский тигр в национальном парке Уджунг-Кулон / © wikipedia

В 2019 году местные жители западной части острова Ява в лесу заметили крупное животное, которое приняли за яванского тигра. Позже исследователям удалось обнаружить следы от когтей и лап, а также получить образец шерсти.

Ученые извлекли из шерсти митохондриальную ДНК, наследуемую по материнской линии, и сравнили генетический материал с образцом из музея, полученным в 1930 году. Анализ показал, что с большой долей вероятности шерсть принадлежит яванскому тигру.

Теперь специалисты планируют провести полевые исследования и установить фотоловушки, чтобы собрать больше материала и уже с уверенностью ответить на вопрос о существовании яванского тигра в дикой природе.