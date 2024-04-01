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Обломки астероида Диморф, с которым столкнулся зонд NASA, могут устроить метеоритный дождь на Марсе

Два года назад аппарат DART целенаправленно столкнулся с Диморфом — спутником астероида Дидим, чтобы протестировать возможность отклонения небесного тела с помощью технологии кинетического удара.

Столкновение зонда DART с астероидом Диморф, фантазия художника / © ESO

Столкновение было столь сильным, что DART не только изменил форму и орбиту объекта, но и «переворошил» астероид, в результате чего образовался шлейф из пыли и камней.

Исследователь Центра координации околоземных объектов Европейского космического агентства (ESA) Марко Фенуччи рассчитал, что обломки астероида имеют достаточно большие размеры. Они не угрожают Земле, однако могут упасть на поверхность Марса и образовать там огромные кратеры.

Правда, метеоритный дождь на Марсе случится не ранее чем спустя шесть тысяч лет. Таким образом, эти метеориты могут в далеком будущем нанести вред колонистам Красной планеты.