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DARPA планирует дать военному спутнику вторую жизнь
Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) в следующем году планирует провести миссию по усовершенствованию одного из своих военных спутников, который находится на орбите высотой более 35 тысяч километров.
Согласно плану DARPA, космический аппарат под названием Mission Robotics Vehicle (MRV) с роботизированной рукой, созданный SpaceLogistics (дочерняя компания Northrop Grumman), должен будет состыковаться на орбите со старым военным спутником и оснастить его новым оптическим сенсором, который позволит аппарату надежно ориентироваться в пространстве.
Если все пройдет по плану, то в будущем американские военные смогут обслуживать и совершенствовать свои космические аппараты прямо на орбите.
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Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
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Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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