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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +539
Посты: 1406

DARPA планирует дать военному спутнику вторую жизнь

Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) в следующем году планирует провести миссию по усовершенствованию одного из своих военных спутников, который находится на орбите высотой более 35 тысяч километров.

Сообщество
# Роботы
# спутники
# технологии
Рендер миссии по модернизации военного спутника / © Katalyst Space Technologies
Рендер миссии по модернизации военного спутника / © Katalyst Space Technologies

Согласно плану DARPA, космический аппарат под названием Mission Robotics Vehicle (MRV) с роботизированной рукой, созданный SpaceLogistics (дочерняя компания Northrop Grumman), должен будет состыковаться на орбите со старым военным спутником и оснастить его новым оптическим сенсором, который позволит аппарату надежно ориентироваться в пространстве.

Рендер миссии по модернизации военного спутника / © Katalyst Space Technologies
Рендер миссии по модернизации военного спутника / © Katalyst Space Technologies

Если все пройдет по плану, то в будущем американские военные смогут обслуживать и совершенствовать свои космические аппараты прямо на орбите.

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# авиалайнер
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# летающее крыло
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