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За местоположением спутников Starlink теперь можно следить в режиме реального времени

Компания SpaceX представила интерактивную карту своих интернет-спутников Starlink, которая показывает их местоположение в режиме реального времени на орбите вокруг Земли.

Интерактивная карта Starlink / © StarlinkMap

Кроме самой интерактивной карты, на сайте, созданном SpaceX, можно найти данные о количестве спутников — как запущенных, так и работающих на орбите сегодня.

На данный момент компания запустила 5977 аппаратов, из них 5601 находятся в эксплуатации, а остальные 376 были сведены с орбиты по ряду причин, включая неспособность достичь целевой орбиты или наличие конструктивных недостатков.