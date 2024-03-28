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Астрономы получили изображение магнитных полей вокруг черной дыры Стрелец А*

Команда ученых обнаружила у черной дыры Стрелец А* сильное и хорошо организованное магнитное поле, которое закручивается вокруг нее по спирали. Самое интересное, что эта структура магнитного поля похожа на ту, которой обладает другая черная дыра — M87*. Первое изображение ее тени сделал Телескоп горизонта событий (EHT) в 2019 году.

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути / © EHT Collaboration

Результаты исследования показали, что черные дыры Стрелец А* и М87* имеют схожие структуры магнитного поля, хотя объекты отличаются друг от друга.

Черная дыра в центре галактики Млечный Путь (Стрелец А*) имеет массу, которая больше массы Солнца в 4,6 миллиона раз, и она не слишком активна, то есть поглощает мало материи. В центре галактики М87 находится черная дыра, масса которой в 6,5 миллиарда раз больше массы нашего светила, и она очень активная.

С другой стороны, сходства в структурах магнитных полей черных дыр могут указывать на то, что эта особенность универсальна для всех подобных объектов.

Магнитные поля двух черных дыр: M87* (слева) и Стрелец А* (справа) / © EHT Collaboration

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