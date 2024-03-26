Инженеры создали умную одежду, которая упростит жизнь людям

Инженеры демонстрируют работу умной шапки / © NTUsg

Инженерам удалось создать очень длинные ультратонкие полупроводниковые волокна, которые можно вплетать в ткань и создавать электронную одежду. Такие вещи, благодаря свойствам ткани, способны обнаруживать весь диапазон видимого света, от ультрафиолетового до инфракрасного, и надежно передавать сигналы с частотой до 350 килогерц. При этом полупроводниковые волокна в 30 раз прочнее обычных, а ткань, созданная из них, выдерживает 10 стирок и почти не теряет своих свойств.

Исследователи представили два прототипа одежды, сделанной из очень длинных ультратонких полупроводниковых волокон, — шапку и рубашку. Вещи могут помочь слабовидящим людям безопасно переходить дорогу: они получают световые сигналы светофора и отправляет их на смартфон. Или могут может принимать сигналы и передавать их в наушники, такие вещи можно использовать в музеях и художественных галереях для получения информации от экскурсовода. Подобная ткань способна также выполнять функцию датчика для определения сердечного ритма во время физической активности.

© NTUsg

Новый метод создания полупроводниковых волокон можно применить и в производстве. Полупроводниковые волокна совместимы с оборудованием текстильной промышленности, поэтому создать умную одежду в массовом виде не составит труда.