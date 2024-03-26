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Инженеры создали умную одежду, которая упростит жизнь людям
Исследователи из Сингапурского технического университета разработали ультратонкие полупроводниковые волокна, из которых можно создать ткань для умной одежды.
Инженерам удалось создать очень длинные ультратонкие полупроводниковые волокна, которые можно вплетать в ткань и создавать электронную одежду. Такие вещи, благодаря свойствам ткани, способны обнаруживать весь диапазон видимого света, от ультрафиолетового до инфракрасного, и надежно передавать сигналы с частотой до 350 килогерц. При этом полупроводниковые волокна в 30 раз прочнее обычных, а ткань, созданная из них, выдерживает 10 стирок и почти не теряет своих свойств.
Исследователи представили два прототипа одежды, сделанной из очень длинных ультратонких полупроводниковых волокон, — шапку и рубашку. Вещи могут помочь слабовидящим людям безопасно переходить дорогу: они получают световые сигналы светофора и отправляет их на смартфон. Или могут может принимать сигналы и передавать их в наушники, такие вещи можно использовать в музеях и художественных галереях для получения информации от экскурсовода. Подобная ткань способна также выполнять функцию датчика для определения сердечного ритма во время физической активности.
Новый метод создания полупроводниковых волокон можно применить и в производстве. Полупроводниковые волокна совместимы с оборудованием текстильной промышленности, поэтому создать умную одежду в массовом виде не составит труда.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
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Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
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