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Реконструкторы восстановили лицо женщины-«вампира»
Исследователи реконструировали лицо женщины, которую в XVI веке похоронили с кирпичом во рту — вероятно, из-за подозрения в распространении болезни ее посчитали вампиром. Тело нашли в 2006 году в братской могиле жертв чумы.
Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис (Cicero Moraes), специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, создал фронтальный и боковой вид черепа, а также зубные дуги, используя измерения и проекции реального черепа.
Затем он оцифровал модель путем преобразования компьютерной томографии лица современного человека, чтобы оно соответствовало контурам древнего черепа.
Мораис изготовил копию кирпича из пенополистирола и провел серию экспериментов, позволивших определить, мог ли объект быть намеренно вставлен в рот женщины после ее смерти. Результаты показали, что кирпич можно было поместить в полость рта, не повредив зубы или мягкие ткани.
Почти в 60% случаев, когда дети внезапно умирали в младенческом возрасте, они спали на одной кровати с родителями. Об этом говорят результаты исследования, которое провели в США.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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