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Реконструкторы восстановили лицо женщины-«вампира»

Исследователи реконструировали лицо женщины, которую в XVI веке похоронили с кирпичом во рту — вероятно, из-за подозрения в распространении болезни ее посчитали вампиром. Тело нашли в 2006 году в братской могиле жертв чумы.

Реконструкция лица женщины-«вампира» / © Cicero Moraes

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис (Cicero Moraes), специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, создал фронтальный и боковой вид черепа, а также зубные дуги, используя измерения и проекции реального черепа.

Затем он оцифровал модель путем преобразования компьютерной томографии лица современного человека, чтобы оно соответствовало контурам древнего черепа.

Фронтальный и боковой вид черепа / © Cicero Moraes

Мораис изготовил копию кирпича из пенополистирола и провел серию экспериментов, позволивших определить, мог ли объект быть намеренно вставлен в рот женщины после ее смерти. Результаты показали, что кирпич можно было поместить в полость рта, не повредив зубы или мягкие ткани.

Реконструкция лица женщины-«вампира» с кирпичом во рту / © Cicero Moraes

Реконструкция лица женщины-«вампира» / © Cicero Moraes