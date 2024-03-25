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Алгоритм научил ИИ «думать», прежде чем давать ответ

Специалисты из компании Notbad AI Inc. совместно с исследователями из Стэнфордского университета разработали новый алгоритм, который позволяет современным чат-ботам обдумывать возможные ответы на запрос, прежде чем отвечать.

Схема генерации ответа «думающего» алгоритма / © 10.48550 / arxiv.2403.09629

По мнению исследователей, на сегодня чат-боты не «обдумывают» несколько возможных ответов на запрос, прежде чем выдать тот, который, по их «мнению», удовлетворит пользователя, а просто выдают первый попавшийся вариант.

Ученые создали алгоритм Quiet-STaR, который предоставляет чат-ботам возможность немного «подумать» перед тем, как ответить. По итогам испытаний исследователи заявили, что новый алгоритм повысил возможность ИИ давать точные ответы на поставленные вопросы.

Quiet-STaR можно подключить к любому из известных чат-ботов, что в целом повысит качество их работы.