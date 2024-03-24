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Бразильянка более 50 лет прожила с окаменевшим эмбрионом в утробе и умерла после его извлечения

Жительница Бразилии Даниэла Вера много лет страдала от болей в области живота, но не обращалась в медицинские учреждения. Однако в начале марта 2024 года боль обострилась, и 81-летнюю женщину все же положили в больницу.

Снимок, показывающий окаменевший эмбрион, который находился в брюшной полости Даниэлы / © News Reporter

Сделав пациентке томографию, врачи обнаружили в брюшной полости Даниэлы окаменевший эмбрион, ставший последствием внематочной беременности: плод погиб, а после покрылся твердыми образованиями кальция.

Внематочная беременность, по мнению врачей, случилась у женщины в молодости. При этом у Веры впоследствии родилось семь здоровых детей.

Женщине провели операцию по удалению эмбриона, но из-за инфекции, занесенной в организм, она скончалась.