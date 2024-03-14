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IronLev провела первое в мире испытание прототипа маглева на обычной железной дороге
Итальянская технологическая компания IronLev сообщила об успешном испытании прототипа беспилотного поезда на магнитной подушке, который двигался по стандартной железнодорожной линии на маршруте Адриа-Местре в Италии.
Инженеры IronLev продемонстрировали потенциал применения поездов на магнитной подушке на уже используемых железнодорожных линиях. Их однотонный прототип маглева двигался со скоростью 70 километров в час, преодолев расстояние в два километра по железнодорожной дороге.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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