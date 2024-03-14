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Ученые выяснили, какое животное почти не изменилось со времен динозавров

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Evolution, панцирные щуки из семейства Lepisosteidae изменяются очень медленными темпами с тех пор, как их предки появились в конце юрского периода — от 163,5 до 145 миллионов лет назад.

Панцирная щука / © wikipedia Панцирные щуки, или длиннорылые панцирники, представляют вид хищных рыб семейства панцирниковых. Они обитают в озерах и реках Северной и Центральной Америки. Авторы исследования применили компьютерный анализ для изучения последовательностей генов, сохранившихся у панцирных щук и других рыб от их общих предков. В итоге выяснилось, что панцирные щуки эволюционируют со скоростью на три порядка медленнее, чем любые другие живые позвоночные. Главным хищником древней Антарктиды назвали 100-кило... Ученые из Аргентины и Парагвая обнаружили у берегов Антарктиды останки нелетающей вымершей птицы,... naked-science.ru Закладка - 0 + 3 Скопировать ссылку Email Печать Twitter VK Facebook Telegram

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