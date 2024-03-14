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Ученые выяснили, какое животное почти не изменилось со времен динозавров
По данным нового исследования, опубликованного в журнале Evolution, панцирные щуки из семейства Lepisosteidae изменяются очень медленными темпами с тех пор, как их предки появились в конце юрского периода — от 163,5 до 145 миллионов лет назад.
Панцирные щуки, или длиннорылые панцирники, представляют вид хищных рыб семейства панцирниковых. Они обитают в озерах и реках Северной и Центральной Америки.
Авторы исследования применили компьютерный анализ для изучения последовательностей генов, сохранившихся у панцирных щук и других рыб от их общих предков. В итоге выяснилось, что панцирные щуки эволюционируют со скоростью на три порядка медленнее, чем любые другие живые позвоночные.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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