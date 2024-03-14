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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +763
Посты: 1451

Разрешение получено: Starship полетит 14 марта

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 13 марта выдало лицензию на третий испытательный полет транспортной системы Starship.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Starship на стартовом столе / © SpaceX 
Starship на стартовом столе / © SpaceX 

Третий полет должен состояться 14 марта. Стартовое окно открывается в 15:00 по московскому времени.

© SpaceX 

Представители управления сообщили, что компания Илона Маска выполнила все требования по безопасности, защите окружающей среды, организационной и финансовой ответственности.

© The Launch Pad 
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getech
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Настоящий Кот
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Никита, ......соль?

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3 часа назад
Виктор, ну точно весна наступает

Сверхзвуковые мифы туманного конусаСверхзвуковые мифы туманного конуса

Иван Колупаев
3 часа назад
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Иван Колупаев
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Сергей, и с Ираном у них прямо дружба не разлей вода...

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Иван Колупаев
3 часа назад
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