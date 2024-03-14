Разрешение получено: Starship полетит 14 марта

Многие уверены, что русские выиграли Бородинское сражение, а по вентиляции можно передвигаться, как по тайным ходам внутри здания. Говорил ли Борис Ельцин «Я устал! Я ухожу»? И насколько слышен звук выстрела из оружия с глушителем на самом деле? Ученые Пермского Политеха объяснили, как возникает «эффект Манделы» — феномен коллективных ложных воспоминаний.