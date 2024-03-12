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Австралийская компания создала подводный дрон Hydrus для исследования океана

Производитель электроники из Австралии — компания Advanced Navigation — представил автономный подводный аппарат Hydrus. Его можно использовать для картографирования и мониторинга коралловых рифов Австралии, а также поиска затонувших кораблей.

Дрон Hydrus / © Advanced Navigation

Дрон Hydrus оснащен камерой с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду, которая может снимать видео высокой четкости и создавать детальные фотограмметрические 3D-модели.

Беспилотник способен погружается на глубину до трех километров, имеет радиус действия до десяти километров и работает по три часа от аккумулятора.

Дроны Hydrus на зарядных станциях / © Advanced Navigation

© Advanced Navigation