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Названо животное, которое может исчезнуть в ближайшее время

Специалисты из Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC) сообщили, что, по их оценкам, калифорнийских морских свиней (Phocoena sinus) осталось всего десять особей. Этот вид может скоро полностью исчезнуть, ведь почти за 30 лет его численность сократилась на 560 особей.

Калифорнийская морская свинья — вид морских китообразных млекопитающих из семейства морских свиней / © Getty Images

Калифорнийские морские свиньи не только довольно маленькие животные по сравнению с другими китообразными млекопитающими, к тому же они имеют наименьший ареал среди всех китообразных на нашей планете: Phocoena sinus живут только в северной части Калифорнийского залива.

Ученые считают, что к сокращению популяции этого вида привела деятельность человека — в частности, разрушение их среды обитания, загрязнение окружающей среды, столкновение с кораблями и незаконный вылов.