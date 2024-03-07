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Орбитальный аппарат NASA запечатлел, как марсоход Curiosity движется по Красной планете
Автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) запечатлела, как марсоход Curiosity карабкается по крутому склону горы Шарп, расположенной в кратере Гейла.
На снимке, сделанном камерой HiRISE аппарата MRO, земной ровер выглядит маленькой точкой в самом центре кадра. Curiosity находится в области чередующихся темных и светлых полос, которые представляют собой слоистых осадочные породы.
Авторы нового исследования получили неожиданную датировку самых древних каменных орудий со стоянки Королево. По их оценке, артефакты оказались старше, чем все предыдущие свидетельства пребывания Homo в Европе.
Человек постоянно находится под воздействием электромагнитного излучения из-за гаджетов, бытовых приборов, терминалов оплаты в магазине, сотовых вышек, радио в машине. Какое излучение представляет для нас наибольшую опасность, облучает ли нас микроволновка, зачем нужна алюминиевая пластина под чехлом для телефона и чем может навредить обычный свет от экрана ноутбука? Рассказывает Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха.
Военные США изучили возможность применения чат-ботов в планировании боевых действий в контексте военного симулятора, основанного на компьютерной стратегии StarCraft II. Они разработали новый чат-бот на базе больших языковых моделей OpenAI и сравнили его с другими чат-ботами, доступными для обычных пользователей. Военные остались довольны, а эксперты предупредили о неприятных последствиях в случае использования таких технологий в реальности. Среди таких последствий — значительные «запланированные» потери.
Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.
Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.
Международная группа исследователей проанализировала изменения, которые происходят в организме человека, если полностью исключить прием пищи в течение семи дней.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
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Тайна трех поколений: почему частицы вещества делятся на три практически идентичных поколения
«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии
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